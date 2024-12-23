BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 23 Aralık Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
Bugün hangi maçlar var, maç var mı? 23 Aralık Pazartesi günü hangi futbol maçları oynanacak, hangi kanallardan yayınlanacak ve bu maçlar şifresiz mi? Tüm detayları ile bugünkü maç programı ve yayın bilgileri haberimizde yer alıyor.
Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
TRENDYOL SÜPER LİG
20:00 beIN Sports 2 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor
20:00 beIN Sports Rams Başakşehir FK-Kasımpaşa
TÜRKİYE 1. LİG
20:00 beIN Sports 2 Gençlerbirliği-Adanaspor
20:00 TRT SporAmed Sportif Faaliyetler-Ümraniyespor
İTALYA SERIE A
20:30 ACF Fiorentina-Udinese Calcio
22:45 Inter Milano-Como 1907
PORTEKİZ LİGİ
21:45 Benfica-Estoril
21:45 Vitoria Guimaraes-Nacional
23:45 Estrela-Rio Ave