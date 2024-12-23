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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 23 Aralık Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 23 Aralık Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
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Bugün hangi maçlar var, maç var mı? 23 Aralık Pazartesi günü hangi futbol maçları oynanacak, hangi kanallardan yayınlanacak ve bu maçlar şifresiz mi? Tüm detayları ile bugünkü maç programı ve yayın bilgileri haberimizde yer alıyor.

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

TRENDYOL SÜPER LİG

20:00 beIN Sports 2 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor

20:00 beIN Sports Rams Başakşehir FK-Kasımpaşa

TÜRKİYE 1. LİG

20:00 beIN Sports 2 Gençlerbirliği-Adanaspor

20:00 TRT SporAmed Sportif Faaliyetler-Ümraniyespor

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 23 Aralık Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

İTALYA SERIE A

20:30 ACF Fiorentina-Udinese Calcio

22:45 Inter Milano-Como 1907

PORTEKİZ LİGİ

21:45 Benfica-Estoril

21:45 Vitoria Guimaraes-Nacional

23:45 Estrela-Rio Ave

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