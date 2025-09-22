Bugün hangi maçlar var? 22 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

22 Eylül Pazartesi akşamı, futbol tutkunları büyük bir heyecana tanıklık edecek. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme maçlarında takımlar, tur atlama mücadelesi verecek. Taraftarların coşkusuyla şenlenen bu karşılaşmalar, unutulmaz anlara sahne olacak. Kritik maçların detayları haberimizin devamında yer alıyor.

CANLI YAYINLAR

Burgos - Granada - 21:30 S Sport Plus

Napoli - Pisa - 21:45 S Sport 2

Sporting - Moreirense - 22:15 S Sport Plus

Galatasaray - Konyaspor - 20:00 BeIN Sports 1

DİĞER YAYINLAR