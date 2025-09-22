Bugün hangi maçlar var? 22 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
22 Eylül Pazartesi akşamı, futbol severler nefes kesen karşılaşmalara şahit olacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, kritik galibiyetler için sahada kıyasıya yarışacak. Bu heyecan dolu mücadeleler, sporseverlerin ilgisini ekrana çekmeye hazırlanıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? 22 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
22 Eylül Pazartesi akşamı, futbol tutkunları büyük bir heyecana tanıklık edecek. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme maçlarında takımlar, tur atlama mücadelesi verecek. Taraftarların coşkusuyla şenlenen bu karşılaşmalar, unutulmaz anlara sahne olacak. Kritik maçların detayları haberimizin devamında yer alıyor.
CANLI YAYINLAR
- Burgos - Granada - 21:30 S Sport Plus
- Napoli - Pisa - 21:45 S Sport 2
- Sporting - Moreirense - 22:15 S Sport Plus
- Galatasaray - Konyaspor - 20:00 BeIN Sports 1
DİĞER YAYINLAR
- Avrupa'dan Futbol - 06:00 A Spor
- Trendyol Süper Lig Özetler - 07:15 TRT Spor
- Sabah Sporu - 08:00 A Spor
- Şampiyonlar Ligi Öne Çıkan Maçlar - 10:15 TRT Spor
- Spor Ajansı - 11:00 A Spor
- Spor Manşet - 11:00 TRT Spor
- Trendyol Süper Lig Özetler - 12:30 TRT Spor
- Spor Stüdyosu - 13:00 TRT Spor
- Gün Ortası - 14:00 A Spor
- Gün Ortası - 14:30 TRT Spor
- Spor Gündemi - 15:00 A Spor
- Trendyol Süper Lig Özetler - 15:30 TRT Spor
- Gündem Futbol - 16:00 TRT Spor
- Trendyol Süper Lig Özetler - 18:00 TRT Spor
- Ana Haber - 18:00 A Spor
- Dakika Skor - 20:00 TRT Spor
- Skorbord - 20:00 A Spor
- Devre Arası - 20:45 A Spor
- 90+1 - 22:00 A Spor
- Teknik Analiz - 23:30 TRT Spor