Bugün hangi maçlar var? 21 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
21 Ekim akşamı, futbolseverler unutulmaz bir karşılaşmaya tanıklık edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında takımlar, hem prestij hem de grup aşamasında avantaj sağlamak için büyük bir mücadele verecek. Yoğun rekabet ve yüksek tempolu oyun, sporseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak ve ekranları dolduracak. Peki, bugün hangi maçlar var? 21 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
YAYINLAR
- 10:45 - Melbourne City - Buriram Utd. - Smartspor
- 13:00 - Chengdu - Johor Darul - Smartspor 2
- 13:00 - Ulsan Hora - S. Hiroshima - Smartspor
- 15:15 - Shanghai Port - Machida Z. - Smartspor
- 16:45 - Ahal - M. Sepahan - Smartspor 2
- 19:00 - Al Ahli - Nasaf - Smartspor
- 19:45 - Barcelona - Olympiakos - Tabii
- 19:45 - Kairat Almaty - Pafos - Tabii
- 21:15 - Al Hilal - Al Sadd - Smartspor 2
- 22:00 - Union St. Gilloise - Inter - Tabii
- 22:00 - Villarreal - Manchester City - Tabii
- 22:00 - PSV - Napoli - Tabii
- 22:00 - Newcastle United - Benfica - Tabii
- 22:00 - Bayer Leverkusen - PSG - Tabii
- 22:00 - Kopenhag - B.Dortmund - Tabii
- 22:00 - Arsenal - Atletico Madrid - Tabii
- 22:00 - Bristol City - Southampton - EXXEN