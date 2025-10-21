Haberler

Bugün hangi maçlar var? 21 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

21 Ekim akşamı, futbolseverler unutulmaz bir karşılaşmaya tanıklık edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında takımlar, hem prestij hem de grup aşamasında avantaj sağlamak için büyük bir mücadele verecek. Yoğun rekabet ve yüksek tempolu oyun, sporseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak ve ekranları dolduracak. Peki, bugün hangi maçlar var? 21 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

21 Ekim akşamı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tam gaz devam edecek. Grup aşamasının kritik maçlarında takımlar, tur biletini almak için büyük bir mücadele verecek. Yüksek tempolu ve çekişmeli karşılaşmalar, futbolseverlere nefes kesen anlar yaşatacak. Maçın öne çıkan isimleri ve detaylı analizler haberimizin ilerleyen bölümlerinde sizleri bekliyor.

  • 10:45 - Melbourne City - Buriram Utd. - Smartspor
  • 13:00 - Chengdu - Johor Darul - Smartspor 2
  • 13:00 - Ulsan Hora - S. Hiroshima - Smartspor
  • 15:15 - Shanghai Port - Machida Z. - Smartspor
  • 16:45 - Ahal - M. Sepahan - Smartspor 2
  • 19:00 - Al Ahli - Nasaf - Smartspor
  • 19:45 - Barcelona - Olympiakos - Tabii
  • 19:45 - Kairat Almaty - Pafos - Tabii
  • 21:15 - Al Hilal - Al Sadd - Smartspor 2

  • 22:00 - Union St. Gilloise - Inter - Tabii
  • 22:00 - Villarreal - Manchester City - Tabii
  • 22:00 - PSV - Napoli - Tabii
  • 22:00 - Newcastle United - Benfica - Tabii
  • 22:00 - Bayer Leverkusen - PSG - Tabii
  • 22:00 - Kopenhag - B.Dortmund - Tabii
  • 22:00 - Arsenal - Atletico Madrid - Tabii
  • 22:00 - Bristol City - Southampton - EXXEN
