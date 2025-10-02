Haberler

Bugün hangi maçlar var? 2 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? 2 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2 Ekim Perşembe akşamı, futbol tutkunları için heyecan dorukta olacak. Şampiyonlar Ligi ekipleri, önemli zaferler kazanmak için mücadele edecek. Bu heyecanlı karşılaşmalar, sporseverleri ekrana kilitleyecek. Peki, bugün hangi maçlar var? 2 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

2 Ekim Perşembe akşamı, futbolseverler unutulmaz bir heyecana tanıklık edecek. Şampiyonlar Ligi takımları, tur atlamak için kıyasıya mücadele edecek. Taraftarların coşkusu zirveye ulaşırken, bu önemli maçlar sporseverlerin hafızasında uzun süre yer edecek. Kritik karşılaşmalarla ilgili tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

CANLI YAYINLAR

  • 18:45 - TRT 1 - Maç Önü
  • 19:45 - Tabii - Viktoria Plzen - Malmö
  • 19:45 - Tabii - Dinamo Kiev - Crystal Palace
  • 19:45 - Tabii - Roma - Lille
  • 19:45 - Tabii - FCSB - Young Boys
  • 19:45 - Tabii - Celtic - Braga
  • 19:45 - Tabii - Brann - Utrecht
  • 19:45 - Tabii - Bologna - Freiburg

Bugün hangi maçlar var? 2 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

  • 19:45 - TRT 1 - Fenerbahçe - Nice
  • 22:00 - TRT 1 - Legia Warszawa - Samsunspor
  • 22:00 - Tabii - Basel - Stuttgart
  • 22:00 - Tabii - Feyenoord - Aston Villa
  • 22:00 - Tabii - Genk - Ferencvaros
  • 22:00 - Tabii - Lyon - Salzburg
  • 22:00 - Tabii - Nottingham Forest - Midtjylland
  • 22:00 - Tabii - Porto - Kızılyıldız
  • 22:00 - Tabii - Sturm Graz - Glasgow Rangers
Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Minguzzi davasında bir ilk! 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak

Davada bir ilk! Bugün hakim karşısına çıkacaklar
İnanılmaz maç! Manchester City, 90. dakikada yıkıldı

İnanılmaz maç! 90. dakikada şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.