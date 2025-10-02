Bugün hangi maçlar var? 2 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

2 Ekim Perşembe akşamı, futbolseverler unutulmaz bir heyecana tanıklık edecek. Şampiyonlar Ligi takımları, tur atlamak için kıyasıya mücadele edecek. Taraftarların coşkusu zirveye ulaşırken, bu önemli maçlar sporseverlerin hafızasında uzun süre yer edecek. Kritik karşılaşmalarla ilgili tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

CANLI YAYINLAR

18:45 - TRT 1 - Maç Önü

19:45 - Tabii - Viktoria Plzen - Malmö

19:45 - Tabii - Dinamo Kiev - Crystal Palace

19:45 - Tabii - Roma - Lille

19:45 - Tabii - FCSB - Young Boys

19:45 - Tabii - Celtic - Braga

19:45 - Tabii - Brann - Utrecht

19:45 - Tabii - Bologna - Freiburg