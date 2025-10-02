Bugün hangi maçlar var? 2 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
2 Ekim Perşembe akşamı, futbol tutkunları için heyecan dorukta olacak. Şampiyonlar Ligi ekipleri, önemli zaferler kazanmak için mücadele edecek. Bu heyecanlı karşılaşmalar, sporseverleri ekrana kilitleyecek. Peki, bugün hangi maçlar var? 2 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
2 Ekim Perşembe akşamı, futbolseverler unutulmaz bir heyecana tanıklık edecek. Şampiyonlar Ligi takımları, tur atlamak için kıyasıya mücadele edecek. Taraftarların coşkusu zirveye ulaşırken, bu önemli maçlar sporseverlerin hafızasında uzun süre yer edecek. Kritik karşılaşmalarla ilgili tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.
CANLI YAYINLAR
- 18:45 - TRT 1 - Maç Önü
- 19:45 - Tabii - Viktoria Plzen - Malmö
- 19:45 - Tabii - Dinamo Kiev - Crystal Palace
- 19:45 - Tabii - Roma - Lille
- 19:45 - Tabii - FCSB - Young Boys
- 19:45 - Tabii - Celtic - Braga
- 19:45 - Tabii - Brann - Utrecht
- 19:45 - Tabii - Bologna - Freiburg
- 19:45 - TRT 1 - Fenerbahçe - Nice
- 22:00 - TRT 1 - Legia Warszawa - Samsunspor
- 22:00 - Tabii - Basel - Stuttgart
- 22:00 - Tabii - Feyenoord - Aston Villa
- 22:00 - Tabii - Genk - Ferencvaros
- 22:00 - Tabii - Lyon - Salzburg
- 22:00 - Tabii - Nottingham Forest - Midtjylland
- 22:00 - Tabii - Porto - Kızılyıldız
- 22:00 - Tabii - Sturm Graz - Glasgow Rangers