Haberler

Bugün hangi maçlar var? 16 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? 16 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16 Ekim akşamı, futbolseverler unutulmaz maçlar için ekran başına geçecek. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması heyecanla devam ederken, sahaya çıkan takımlar prestij ve puan için zorlu bir mücadeleye sahne olacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 16 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

16 Ekim akşamı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tavan yapacak. Grup aşamasının kritik mücadelelerinde takımlar, üst tura yükselmek için hayati önem taşıyan puanları almak adına büyük mücadele verecek. Hızlı ve çekişmeli geçmesi beklenen maçlar, futbolseverlere unutulmaz anlar sunacak. Gecenin öne çıkan karşılaşmaları, önemli istatistikler ve kapsamlı analizler haberimizin devamında sizlerle.

YAYINLAR

  • 07:15 - Trendyol Süper Lig Goller - TRT Spor
  • 07:30 - Almanya Bundesliga Özetler - TRT Spor
  • 10:15 - UEFA Avrupa Ligi Özetler - TRT Spor
  • 16:00 - Gündem Futbol - TRT Spor
  • 20:00 - Abdullah Avcı İle Analiz - TRT Spor

Bugün hangi maçlar var? 16 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

  • 20:00 - Avrupa'dan Futbol - A Spor (Canlı)
  • 22:00 - PSG (K) - Real Madrid (K) - TRT Spor
  • 22:00 - Futbol Meydanı - A Spor
Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu! Rekor teklifler
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.