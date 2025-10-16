Bugün hangi maçlar var? 16 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
16 Ekim akşamı, futbolseverler unutulmaz maçlar için ekran başına geçecek. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması heyecanla devam ederken, sahaya çıkan takımlar prestij ve puan için zorlu bir mücadeleye sahne olacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 16 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
16 Ekim akşamı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tavan yapacak. Grup aşamasının kritik mücadelelerinde takımlar, üst tura yükselmek için hayati önem taşıyan puanları almak adına büyük mücadele verecek. Hızlı ve çekişmeli geçmesi beklenen maçlar, futbolseverlere unutulmaz anlar sunacak. Gecenin öne çıkan karşılaşmaları, önemli istatistikler ve kapsamlı analizler haberimizin devamında sizlerle.
YAYINLAR
- 07:15 - Trendyol Süper Lig Goller - TRT Spor
- 07:30 - Almanya Bundesliga Özetler - TRT Spor
- 10:15 - UEFA Avrupa Ligi Özetler - TRT Spor
- 16:00 - Gündem Futbol - TRT Spor
- 20:00 - Abdullah Avcı İle Analiz - TRT Spor
- 20:00 - Avrupa'dan Futbol - A Spor (Canlı)
- 22:00 - PSG (K) - Real Madrid (K) - TRT Spor
- 22:00 - Futbol Meydanı - A Spor