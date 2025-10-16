Bugün hangi maçlar var? 16 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

16 Ekim akşamı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tavan yapacak. Grup aşamasının kritik mücadelelerinde takımlar, üst tura yükselmek için hayati önem taşıyan puanları almak adına büyük mücadele verecek. Hızlı ve çekişmeli geçmesi beklenen maçlar, futbolseverlere unutulmaz anlar sunacak. Gecenin öne çıkan karşılaşmaları, önemli istatistikler ve kapsamlı analizler haberimizin devamında sizlerle.

YAYINLAR

07:15 - Trendyol Süper Lig Goller - TRT Spor

07:30 - Almanya Bundesliga Özetler - TRT Spor

10:15 - UEFA Avrupa Ligi Özetler - TRT Spor

16:00 - Gündem Futbol - TRT Spor

20:00 - Abdullah Avcı İle Analiz - TRT Spor