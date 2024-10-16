BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 16 Ekim Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

16 Ekim Çarşamba günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesini sizler için derledik. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

16 Kasım'da Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek. Aynı tarihte Karadağ da İzlanda'yı konuk edecek.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

20:00 Türkiye- Galler (Kayseri)