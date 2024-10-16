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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 16 Ekim Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 16 Ekim Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
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16 Ekim Çarşamba günü hangi maçlar var ve bu maçlar hangi kanallardan yayınlanıyor? Bu tarihlerde Kayseri'de Galler ile bir maç düzenlenecek. Aynı gün Karadağ'da ise İzlanda'yı konuk edecek. Maçların yayın bilgileri ve şifre durumları merak konusu oluyor.

16 Ekim Çarşamba günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesini sizler için derledik. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

16 Kasım'da Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek. Aynı tarihte Karadağ da İzlanda'yı konuk edecek.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 16 Ekim Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN MAÇ VAR MI?

20:00 Türkiye- Galler (Kayseri)

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

A Milli Futbol Takımı Soğuk Haber İzlanda Karadağ Kayseri Futbol Galler Spor

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