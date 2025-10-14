Haberler

Bugün hangi maçlar var? 14 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

14 Ekim Salı akşamı, futbolseverler için heyecan dolu maçlar ekrana kilitleyecek. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması hız kesmeden devam ederken, sahaya çıkacak güçlü ekipler prestij ve puan için zorlu bir rekabete sahne olacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 14 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

14 Ekim Salı akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen bir heyecan futbolseverleri bekliyor. Grup aşamasının kritik maçlarında takımlar, üst tura kalabilmek için hayati önem taşıyan puanlar için kıyasıya mücadele edecek. Yüksek tempolu ve çekişmeli geçecek bu karşılaşmalar, izleyenlere unutulmaz anlar sunacak. Gecenin önemli maçları, dikkat çeken istatistikler ve tüm detaylar haberimizin devamında.

  • 21:45 Türkiye - Gürcistan EXXEN
  • 21:45 Türkiye - Gürcistan TV8
  • 19:00 Estonya - Moldova EXXEN
  • 21:45 Letonya - İngiltere S Sport Plus
  • 21:45 Andorra - Sırbistan EXXEN
  • 21:45 İrlanda - Ermenistan EXXEN
  • 21:45 İspanya - Bulgaristan EXXEN

  • 21:45 İtalya - İsrail EXXEN
  • 21:45 Letonya - İngiltere EXXEN
  • 21:45 Portekiz - Macaristan EXXEN
Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
