BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Ocak Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Futbol tutkunuysanız, bugün kaçırılmaması gereken maçlar sizi bekliyor. 8 Ocak maç programı içerisinde Süper Lig'den kritik mücadeleler, Avrupa'nın en prestijli liglerinden Premier Lig ve Serie A karşılaşmaları yer alıyor. Sporseverler, "Bugün hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?" ve "13 Ocak maç programı nerede?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Yerel ve uluslararası maç yayın bilgilerini öğrenmek için yazının devamını inceleyebilirsiniz. Peki, 13 Ocak bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

17:00 - Çorum FK - İstanbulspor (Trendyol 1. Lig) - TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

20:00 - Manisa FK - Ümraniyespor (Trendyol 1. Lig) - TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV

20:00 - Konyaspor - Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig) - Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

20:00 - Göztepe - Kasımpaşa (Trendyol Süper Lig) - Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

22:45 - Monza - Fiorentina (İtalya Serie A) - S Sport Plus, S Sport 2

23:00 - Real Sociedad - Villarreal (İspanya La Liga) - S Sport Plus, S Sport