BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Ocak Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
13 Ocak Pazartesi günü hangi futbol maçları var, hangi kanallardan yayınlanıyor ve bu maçlar şifresiz mi? İşte bugün oynanacak olan maçların detayları ve yayın bilgileri...
Futbol tutkunuysanız, bugün kaçırılmaması gereken maçlar sizi bekliyor. 8 Ocak maç programı içerisinde Süper Lig'den kritik mücadeleler, Avrupa'nın en prestijli liglerinden Premier Lig ve Serie A karşılaşmaları yer alıyor. Sporseverler, "Bugün hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?" ve "13 Ocak maç programı nerede?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Yerel ve uluslararası maç yayın bilgilerini öğrenmek için yazının devamını inceleyebilirsiniz. Peki, 13 Ocak bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
17:00 - Çorum FK - İstanbulspor (Trendyol 1. Lig) - TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
20:00 - Manisa FK - Ümraniyespor (Trendyol 1. Lig) - TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV
20:00 - Konyaspor - Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig) - Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
20:00 - Göztepe - Kasımpaşa (Trendyol Süper Lig) - Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
22:45 - Monza - Fiorentina (İtalya Serie A) - S Sport Plus, S Sport 2
23:00 - Real Sociedad - Villarreal (İspanya La Liga) - S Sport Plus, S Sport