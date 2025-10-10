Haberler

Bugün hangi maçlar var? 10 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
10 Ekim Cuma akşamı, futbol tutkunları unutulmaz karşılaşmalar izleyecek. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması tüm hızıyla sürerken, sahaya çıkacak güçlü takımlar prestij ve puan için kıyasıya mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var? 10 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

10 Ekim Cuma akşamı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen maçlar futbolseverleri bekliyor. Grup aşamasında kritik puanların paylaşılacağı karşılaşmalarda takımlar, bir üst tura çıkmak için sahada ter dökecek. Yüksek tempolu ve çekişmeli mücadeleler, sporseverlere unutulmaz heyecanlar yaşatacak. Gecenin önemli maçları, istatistikleri ve tüm gelişmeler haberimizin devamında sizlerle.

CANLI YAYINLAR

  • 17:00 - Kazakistan vs Lihtenştayn - EXXEN
  • 21:30 - Granada vs Las Palmas - S Sport Plus
  • 21:45 - Belçika vs Kuzey Makedonya - EXXEN
  • 21:45 - İsveç vs İsviçre - EXXEN
  • 21:45 - Fransa vs Azerbaycan - EXXEN

  • 21:45 - İzlanda vs Ukrayna - EXXEN
  • 21:45 - Kuzey İrlanda vs Slovakya - EXXEN
  • 21:45 - Kosova vs Slovenya - EXXEN
  • 21:45 - Almanya vs Lüksemburg - S Sport Plus
