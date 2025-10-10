Bugün hangi maçlar var? 10 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

10 Ekim Cuma akşamı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen maçlar futbolseverleri bekliyor. Grup aşamasında kritik puanların paylaşılacağı karşılaşmalarda takımlar, bir üst tura çıkmak için sahada ter dökecek. Yüksek tempolu ve çekişmeli mücadeleler, sporseverlere unutulmaz heyecanlar yaşatacak. Gecenin önemli maçları, istatistikleri ve tüm gelişmeler haberimizin devamında sizlerle.

CANLI YAYINLAR

17:00 - Kazakistan vs Lihtenştayn - EXXEN

21:30 - Granada vs Las Palmas - S Sport Plus

21:45 - Belçika vs Kuzey Makedonya - EXXEN

21:45 - İsveç vs İsviçre - EXXEN

21:45 - Fransa vs Azerbaycan - EXXEN