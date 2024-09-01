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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Eylül Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

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1 Eylül Pazar günü futbolseverler için heyecan dolu maçlar planlanıyor. 1 Eylül Pazar günü hangi maçların yayınlanacağı, hangi kanallarda olacağı ve bu maçların şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor. Futbol severler için günün maç programı ve yayın bilgileri önem taşıyor.

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 1 Eylül bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 1 Eylül bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 1 Eylül Pazar günü hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Eylül Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN MAÇ VAR MI?

15:30 | Chelsea-Crystal Palace FC | beinsportsconnect

15:30 | Newcastle United FC-Tottenham | beinsportsconnect

16:30 | 1. FC Heidenheim-Augsburg | tivibuspor

18:00 | Manchester United FC-Liverpool | beinsportsconnect

18:00 | Alaves-Las Palmas | ssportplus

18:00 | CA Osasuna-Celta de Vigo | ssportplus

18:30 | Bayern Münih-Freiburg | tivibuspor

19:15 | Eyüpspor-Trabzonspor | beinsports1

19:15 | Rams Başakşehir FK-Bitexen Antalyaspor | beinsports2

19:15 | MKE Ankaragücü-Istanbulspor AS | trtspor

19:15 | BB Erzurumspor-Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü | trtavaz

19:30 | ACF Fiorentina-AC Monza | ssportplus

19:30 | Genoa GFC-Hellas Verona | ssportplus

20:00 | Sevilla-Girona | ssportplus

20:15 | Getafe-Real Sociedad San Sebastian | ssportplus

21:45 | Juventus Turin-AS Roma | ssportplus

21:45 | Udinese Calcio-Como 1907 | ssportplus

21:45 | Beşiktaş- EMS Yapı Sivasspor | beinsports1

21:45 | Atakaş Hatayspor- Yılport Samsunspor | beinsports2

21:45 | Siltaş Yapı Pendikspor-Iğdır FK | trtavaz

22:30 | Real Madrid-Real Betis Sevilla | ssportplus

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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