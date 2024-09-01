BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Eylül Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
1 Eylül Pazar günü futbolseverler için heyecan dolu maçlar planlanıyor. 1 Eylül Pazar günü hangi maçların yayınlanacağı, hangi kanallarda olacağı ve bu maçların şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor. Futbol severler için günün maç programı ve yayın bilgileri önem taşıyor.
Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 1 Eylül bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 1 Eylül bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 1 Eylül Pazar günü hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
15:30 | Chelsea-Crystal Palace FC | beinsportsconnect
15:30 | Newcastle United FC-Tottenham | beinsportsconnect
16:30 | 1. FC Heidenheim-Augsburg | tivibuspor
18:00 | Manchester United FC-Liverpool | beinsportsconnect
18:00 | Alaves-Las Palmas | ssportplus
18:00 | CA Osasuna-Celta de Vigo | ssportplus
18:30 | Bayern Münih-Freiburg | tivibuspor
19:15 | Eyüpspor-Trabzonspor | beinsports1
19:15 | Rams Başakşehir FK-Bitexen Antalyaspor | beinsports2
19:15 | MKE Ankaragücü-Istanbulspor AS | trtspor
19:15 | BB Erzurumspor-Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü | trtavaz
19:30 | ACF Fiorentina-AC Monza | ssportplus
19:30 | Genoa GFC-Hellas Verona | ssportplus
20:00 | Sevilla-Girona | ssportplus
20:15 | Getafe-Real Sociedad San Sebastian | ssportplus
21:45 | Juventus Turin-AS Roma | ssportplus
21:45 | Udinese Calcio-Como 1907 | ssportplus
21:45 | Beşiktaş- EMS Yapı Sivasspor | beinsports1
21:45 | Atakaş Hatayspor- Yılport Samsunspor | beinsports2
21:45 | Siltaş Yapı Pendikspor-Iğdır FK | trtavaz
22:30 | Real Madrid-Real Betis Sevilla | ssportplus