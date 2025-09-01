Bugün hangi maçlar var? 1 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Güncelleme:
1 Eylül Pazartesi, futbolseverler için hareketli ve heyecan dolu bir gün olacak. Yerel lig maçlarından Avrupa'nın prestijli karşılaşmalarına kadar pek çok önemli müsabaka sahne alacak. Futbol tutkunları, bu dolu programda keyifli ve unutulmaz anlar yaşayacak.

1 Eylül Pazartesi akşamı, Avrupa futbol sahalarında büyük bir heyecan yaşanacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, tur atlamak için tüm güçleriyle mücadele edecek. Hızlı tempolu ve çekişmeli maçlar, coşkulu taraftarlarla birleşerek futbolseverlere unutulmaz anlar sunacak. Avrupa futbolundaki bu kritik karşılaşmalarla ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor!

CANLI YAYINLAR

  • Transfer Raporu ( Futbol )-20:00-A Spor-Canlı

DİĞER YAYINLAR

  • Avrupa'dan Futbol (Futbol)-06:00-A Spor
  • Trendyol Süper Lig Özetler (Futbol)-10:15-TRT Spor
  • Avrupa'dan Futbol (Futbol)-11:00-A Spor
  • İspanya LA Liga (Futbol)-12:30-S Sport
  • Spor Gündemi Transfer (Futbol)-15:00-A Spor
  • İspanya LA Liga (Futbol)-17:00-S Sport
  • İtalya Serie A (Futbol)-19:30-S Sport
  • Futbol Anadolu (Futbol)-20:00-TRT Spor
  • Huesca - Eibar (Futbol)-20:30-S Sport Plus
  • Artı Futbol (Futbol)-22:00-A Spor
  • İspanya LA Liga (Futbol)-22:30-S Sport
  • Gündem Futbol Transfer (Futbol)-23:15-TRT Spor
Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
