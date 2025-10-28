Haberler

Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 28 Ekim bankalar yarım gün mü açık? Bankalar bugün kaça kadar açık?

Güncelleme:
Bugün (28 Ekim) bankalar açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı öncesi kurumların yarım gün çalışma kararı, bankacılık işlemlerini planlayan kişiler için kritik öneme sahip. Peki, Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 28 Ekim bankalar yarım gün mü açık? Bankalar bugün kaça kadar açık? İşte detaylar...

28 Ekim Salı günü bankaların çalışma saatleri ve tatil durumu, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı öncesinde kurumların yarım gün çalışacak olması, banka işlemlerini planlayan vatandaşlar için kritik bir bilgi. Resmî Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, tüm kamu ve özel bankalar 28 Ekim Salı günü 13.00'e kadar hizmet verecek. Peki, Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 28 Ekim bankalar yarım gün mü açık? Bankalar bugün kaça kadar açık? Detaylar haberimizde!

BUGÜN (28 EKİM) BANKALAR AÇIK MI?

28 Ekim Salı günü bankalar, resmi tatil öncesi yarım gün çalışacak. Yani bugün bankalar tamamen kapalı değil; sabah saatlerinden itibaren şubelere giden vatandaşlar, saat 13.00'e kadar tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Önemli not: Banka şubelerine gitmeden önce öğle tatili saatlerini de göz önünde bulundurmak, işlemlerinizin aksamasını önleyecektir.

BUGÜN BANKALAR KAPALI MI?

28 Ekim Salı günü bankalar kapalı değil; yarım gün hizmet veriyorlar. Tam gün kapalı olma durumu ise 29 Ekim Çarşamba günü, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle geçerli olacak. 29 Ekim'de tüm özel ve kamu bankaları tam gün kapalı olacak.

28 EKİM BANKALAR YARIM GÜN MÜ AÇIK?

Evet, 28 Ekim Salı günü bankalar yarım gün açık olacak. Resmî Gazete'de yayımlanan bilgiye göre, tüm kurumlar saat 13.00'a kadar hizmet verecek. Banka şubeleri de bu saatlere uyacak şekilde çalışacak.

Vatandaşların, yarım gün uygulamasından etkilenmemek için sabah saatlerinde bankaya yönelmeleri öneriliyor. Özellikle yoğun şube trafiği yaşanabilecek bölgelerde işlem yapmak isteyenler için erken saatler daha uygun olacaktır.

BUGÜN BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?

28 Ekim Salı günü bankalar 13.00'e kadar açık olacak. Bu süre, tüm özel ve kamu bankaları için geçerlidir.

Kamu bankaları: Saat 13.00'e kadar hizmet

Özel bankalar: Saat 13.00'e kadar hizmet

Bu nedenle bankaya gitmeden önce işleminizin süresini ve öğle tatili saatlerini dikkate almak, zaman kaybını önleyecektir.

BUGÜN ÖZEL BANKALAR VE KAMU BANKALARI TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ AÇIK?

Hem özel hem de kamu bankaları 28 Ekim Salı günü yarım gün açık olacak. Yani bankalar tamamen kapalı değil; sabah saatlerinden itibaren işlemler yapılabilecek.

Kamu bankaları: Saat 13.00'e kadar müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

Özel bankalar: Aynı şekilde, yarım gün çalışma uygulamasına uyacak.

Banka işlemleri için gidecek vatandaşların öğle tatilini göz önünde bulundurarak planlama yapması önemlidir.

28 EKİM SALI GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Kesin yanıt: Evet, çalışıyor ama yarım gün.

28 Ekim Salı günü, resmi tatil öncesi bankalar müşterilerine sabah saatlerinden itibaren 13.00'e kadar hizmet sunacak. Cumhuriyet Bayramı olan 29 Ekim Çarşamba günü ise tüm bankalar tam gün kapalı olacak.

Bu nedenle, kritik banka işlemlerini yapmak isteyen vatandaşların 28 Ekim Salı gününü iyi planlaması önerilmektedir.

29 EKİM ÇARŞAMBA HANGİ KURUMLAR KAPALI?

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim'de sadece bankalar değil, birçok kurum da kapalı olacak:

  • Hastaneler (acil servisler hariç)
  • Aile Sağlığı Merkezleri
  • Eczaneler (nöbet sistemi)
  • Kargo firmaları
  • Nüfus müdürlükleri
  • Noterler (nöbet sistemi)
  • Belediyeler
  • Valilikler ve kaymakamlıklar
  • Muhtarlıklar
  • Okullar ve üniversiteler
  • PTT şubeleri

Bu kurumlar da 30 Ekim Perşembe günü normal çalışma düzenine geri dönecek.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
