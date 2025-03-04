Borussia Dortmund Lille maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Borussia Dortmund Lille golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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BORUSSİA DORTMUND LİLLE MAÇI KAÇ KAÇ?

Borussia Dortmund Lille maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

BORUSSİA DORTMUND LİLLE MAÇI CANLI İZLE

Borussia Dortmund Lille maçını Tabii Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Borussia Dortmund Lille maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BORUSSİA DORTMUND LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Borussia Dortmund Lille maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başlayacak.

BORUSSİA DORTMUND LİLLE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Borussia Dortmund Lille maçı Dortmund'da, Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak.