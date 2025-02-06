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Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti

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Borsada işlem gören Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Yeşil GYO'nun konkordato talepli başvurusuna Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi üç ay geçici mühlet verdi.

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Innovia 4 projesiyle ilgili yaşadığı imar sorunları nedeniyle konkordato ilan etti. Konuyla ilgili olarak KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"MAĞDUR OLDUK"

Innovia 4 projesi ile ilgili yaşadığımız imar sorunları nedeni ile şirketimiz çok mağdur olmuş, müşterilerin dairelerini iade etme talepleri karşılığında 640 daire geri alınarak müşterilerin alacakları faizi ile iade edilmiş ve şirketimizin nakit kaynakları çok ciddi manada eksilerek şirketi ve tüm diğer muhataplarını da zor duruma düşürmüştür.

Müşteriler iflas istemli alacak davası açmakta ve şirketimizi iflas etme tehdidi altında tutmaktadır. Şirketimizin 16 milyar TL öz varlıklarını korumak, müşterilerin alacaklarını makul bir vadeye yayarak ve Innovia 4 inşaatını tamamlayarak şirketimizi bu güç durumdan sorunsuz bir şekilde geçirmeyi hedeflemekteyiz.

3 AY GEÇİCİ MÜHLET VERİLDİ

Bu kapsamda; Konkordato talepli başvurumuza Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2025/113 E. sayılı dosya ile 05/02/2025 tarihinde bu tarihten itibaren üç ay geçici mühlet verilmiş, geçici Konkordato komiserleri görevlendirilmiş ve tedbir kararlarına hükmolunmuştur.

Devam eden süreçte şirket faaliyetlerinin aksamaması, nakit akışın düzenli hale getirilmesi amacıyla gerekli hassasiyet ve hedeflenen noktaya ulaşılması adına tüm çabalar gösterilecektir.

Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Finans
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