Borsa neden düşüyor? 21 Mart borsada son durum nedir?

21 Mart günü borsada yaşanan düşüşün en önemli nedenlerinden biri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ortaya çıkan siyasi belirsizliktir. Bu gelişme sonrası yatırımcı güveni sarsıldı ve "Borsa neden düşüyor?" sorusu daha sık sorulmaya başlandı. Siyasi istikrarsızlık algısı, 21 Mart itibarıyla piyasaların sert tepki vermesine yol açtı.

BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

Borsa İstanbul'da 21 Mart 2025 tarihinde yaşanan sert düşüşün temel nedeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla artan siyasi belirsizliktir. Bu gelişme, yatırımcı güvenini sarsarak piyasalarda olumsuz bir etki yaratmıştır.

BORSA NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, muhalefet tarafından "darbe girişimi" olarak nitelendirilmiş ve bu durum, siyasi risk algısını artırmıştır. Bu gelişmeler sonucunda Türk lirası dolar karşısında %12,7 değer kaybederek 42 seviyesine gerilemiş, uluslararası tahviller ve hisse senetlerinde de sert düşüşler yaşanmıştır. ?

Ayrıca, yatırımcıların siyasi istikrarsızlık endişeleri, Türkiye'nin para politikasının geleceğine dair belirsizlikleri artırmıştır. Bu durum, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin değer kaybetmesine yol açmıştır.