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Borsa ne zaman yükselecek? (UZMAN YORUMLARI)

Borsa ne zaman yükselecek? (UZMAN YORUMLARI)
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne düşüşle başladı. Küresel piyasalar ve Orta Doğu'daki gerilim yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, endeksin destek ve direnç seviyelerine dikkat çekerken, yükselişin hangi koşullarda gerçekleşeceğine dair öngörülerini paylaştı. Peki, Borsa ne zaman yükselecek? Yatırımcılar Borsa ne zaman yükselir 2024 merak ediyor.

Borsa ne zaman yükselecek? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ortasında güne yüzde 0,33'lük bir düşüşle 9.320,46 puandan başladı. Bankacılık ve holding endekslerinde de değer kayıpları görülürken, turizm sektörü yüzde 1,33 oranında en çok gerileyen sektör oldu. Borsa ne zaman yükselir, sorusu gündeme taşındı. Sigorta sektörü ise yatay bir seyir izledi. Dün yaşanan sert satışların ardından, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve küresel piyasalardaki belirsizlikler endeks üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Peki, Borsa ne zaman yükselecek?

BORSA NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Küresel piyasalar, özellikle Orta Doğu'da artan çatışmalar ve dünya genelinde enflasyonla mücadelenin yarattığı resesyon endişeleriyle baskı altında. Analistler, bu gelişmelerin borsa üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerken, ABD'den gelecek ekonomik verilerin de piyasalara yön vereceğini belirtiyor.

Borsa ne zaman yükselecek? (UZMAN YORUMLARI)

Özellikle ABD'de bugün açıklanacak olan ADP özel sektör istihdam verisi ve Avrupa'daki işsizlik oranı yatırımcıların yakın takibinde olacak. Bu verilerin piyasalara nasıl yansıyacağı, Borsa İstanbul'un seyrinde kritik rol oynayacak.

BORSA NE ZAMAN YÜKSELİR?

Uzmanlara göre, BIST 100 endeksinin 9.300 ve 9.200 puan seviyeleri önemli destek noktaları olarak öne çıkıyor.

Eğer bu seviyelerin altına inilmezse ve küresel piyasalarda toparlanma sinyalleri alınırsa, endeksin 9.500 ve 9.600 direnç seviyelerine doğru bir yükseliş başlatması mümkün olabilir. Ancak, Orta Doğu'daki gelişmeler ve ABD'den gelecek ekonomik verilerin yanı sıra Türkiye'deki döviz varlık ve yükümlülük dengeleri de piyasanın yönünü belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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