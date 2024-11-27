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BORSA İSTANBUL YÜKSELDİ Mİ? BIST 100 endeksi kaç puan yükseldi?

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Borsa İstanbul, yatırımcıların her gün yakından takip ettiği finansal piyasaların başında geliyor. Peki, Borsa İstanbul yükseldi mi? Son günlerde küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeler, Borsa İstanbul'da dikkat çekici hareketlere neden oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler, son ekonomik verilerin etkisiyle yukarı yönlü bir seyir izliyor. Yatırımcıların yakından izlediği Borsa İstanbul yükseldi mi? sorusu, özellikle bugün endekste yaşanan pozitif hareketlerle yanıt buldu. Uzmanlar, bu yükselişin arkasında iç ve dış piyasadan gelen olumlu haberlerin etkili olduğunu belirtiyor. Peki, Borsa İstanbul bugün yükseldi mi? BIST 100 endeksi kaç puan yükseldi? Borsa İstanbul hangi sektörler yükseldi? Detaylar haberimizde...

BORSA İSTANBUL YÜKSELDİ Mİ?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,98 yükselişle 9.730,98 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 94,86 puan ve yüzde 0,98 artışla 9.730,98 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,37, holding endeksi de yüzde 1,04 değer kazandı.

BORSA İSTANBUL YÜKSELDİ Mİ? BIST 100 endeksi kaç puan yükseldi?

BIST 100 ENDEKSİ KAÇ PUAN YÜKSELDİ?

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,78 ile ulaştırma, tek kaybettiren ise yüzde 0,08 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kaybederek 9.636,12 puandan tamamladı.

BORSA İSTANBUL YÜKSELDİ Mİ? BIST 100 endeksi kaç puan yükseldi?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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