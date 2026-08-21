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Kamu Borçları İçin Yapılandırma Başvuruları İçin Son Gün 31 Ağustos

Kamu Borçları İçin Yapılandırma Başvuruları İçin Son Gün 31 Ağustos
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Kamuya borcu olan mükellefler için yapılandırma başvuruları 31 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Borçlar, daha düşük maliyetle ve 36, 48 veya 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Tecil faizi yüzde 29'a düşürülürken, 10 milyon liraya kadar borçlarda teminat şartı kaldırıldı. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı sitesi, dijital vergi dairesi veya vergi dairelerinden yapılabiliyor.

Kamuya borcu olan mükellefler için yapılandırma kolaylığında son günlere girildi. Başvurular 31 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Bu düzenleme ile borçların daha düşük maliyetle yapılandırılması ve kişinin mali durumuna göre 36, 48 veya 72 aya kadar taksitlendirilmesi imkanı sağlandı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Karataş Durmuş, vergi borçları ve SGK prim borçlarının kapsamda olduğunu belirterek, herkes için 72 ayın geçerli olmadığını, zor durumda olduğunu belgeleyenlerin durumunun ayrı ayrı değerlendirileceğini söyledi. Taksitli ödemelerde yıllık tecil faizi yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldü, 10 milyon liraya kadar borçlarda teminat şartı kaldırıldı.

Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı sitesi, dijital vergi dairesi veya vergi dairesinden yapılabiliyor. SGK prim borçları için il müdürlüklerine başvurulabiliyor. Prim borçlarında ilk taksit 31 Ağustos 2026'ya kadar, vergi borçlarında ilk taksit eylül ayında ödenecek. Bir takvim yılında ikiden fazla ödeme yapılmazsa taksitlendirme iptal olacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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