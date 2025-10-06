Borç kapatma kredisi nedir? 2025 Borç kapatma kredisi Devlet destekli borç kapatma kredisi şartları neler, nasıl başvurulur?

2025 yılı borç kapatma kredisi kapsamında sunulan devlet destekli kampanyalar, borçlarını tek bir yerde toplamak isteyen vatandaşlara düşük faizli ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sağlıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank; 3 aya kadar ödemesiz dönem ve avantajlı faiz oranları ile dikkat çekiyor. Başvurular, e-Devlet, mobil bankacılık uygulamaları veya banka şubeleri üzerinden yapılabiliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ NEDİR?

2025 yılı itibarıyla yürürlüğe giren devlet destekli borç kapatma kredisi, vatandaşların farklı bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarını tek bir çatı altında birleştirerek daha düzenli ve sürdürülebilir bir ödeme planı oluşturmalarını amaçlıyor. Bu sayede, birden fazla faiz yükü ortadan kalkıyor, ödeme kolaylığı sağlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde başlatılan bu finansman modeli, düşük faizli ve uzun vadeli kredi arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor.

Program kapsamında, 100 bin TL'ye kadar olan borçlar için 3 aya kadar ödemesiz dönem imkânı tanınırken, kamu bankaları cazip faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, bu kampanyanın merkezinde yer alıyor.

Özellikle maaş müşterilerine özel faiz indirimleri ve 60 aya varan vade seçenekleri ile kamu bankaları, borcunu yeniden yapılandırmak isteyen vatandaşlar için avantajlı seçenekler sunuyor.

2025 GÜNCEL BORÇ KAPATMA KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Borçlarını tek bir yerde toplamak isteyen vatandaşlar için sunulan devlet destekli borç kapatma kredilerinde 2025 yılı faiz oranları netleşti. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları, uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle öne çıkıyor.

Güncel faiz oranları şu şekilde:

Ziraat Bankası: %2,99'dan başlayan faiz oranları

VakıfBank: %2,99 faiz oranı

Halkbank: %3,09 faiz oranı

Akbank (örnek özel banka): %4,33 faiz oranı

Kamu bankaları, özellikle maaş müşterilerine özel faiz indirimleri ve 3 aya kadar geri ödemesiz dönem gibi avantajlar sunuyor. Bu kredi türü, farklı bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarını tek kalemde kapatma imkânı tanıyarak ödeme kolaylığı ve düşük maliyet sağlıyor.

2025 BORÇ KAPATMA KREDİSİ VEREN BANKALAR

Ziraat Bankası

Devlet destekli borç kapatma kredisi

Düşük faiz, 3 aya kadar ödemesiz dönem

VakıfBank

Borçları tek çatı altında toplama imkânı

Maaş müşterilerine özel faiz oranları

Halkbank

60 aya varan vade seçenekleri

Avantajlı faiz oranları

Akbank

Borç transferi kredisi

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını kapatma imkânı

İş Bankası

Kredi ve kart borçlarına transfer kolaylığı

Esnek ödeme seçenekleri

Garanti BBVA

Borç birleştirme kredisi

Uygun vade ve limit seçenekleri

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Başvurular, bankaların mobil uygulamaları, internet şubeleri veya doğrudan şubeler aracılığıyla yapılabiliyor. Başvuru sırasında istenen belgeler şunlar:

Kimlik kartı

Gelir belgesi

Borç dökümü

Onaylanan kredi tutarı doğrudan diğer bankalara aktarılıyor; bu sayede kredinin başka amaçlarla kullanılması engelleniyor.

Uzmanlardan önemli uyarı:

Ekonomistler, faiz oranları ve vade şartlarının mutlaka karşılaştırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle kamu bankalarının sunduğu devlet destekli borç kapatma kredileri, piyasadaki en avantajlı seçenekler arasında yer alıyor.

İKİNCİ SEÇENEK: AYNI BANKADA VADE UZATAN "BORÇ YAPILANDIRMASI"

Kredi borcunu ödemekte zorlananlar için bir diğer çözüm de mevcut bankada borç yapılandırmasıdır. Borç transferinden farkı, işlemlerin borcun kayıtlı olduğu banka tarafından gerçekleştirilmesidir.