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Bodrum'da bayram trafiği başladı

İhlas Haber Ajansı - Hamdi Yörür - Genel
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Bodrum'da bayram trafiği başladı Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Ramazan Bayramı'nı Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirmek isteyen tatilciler, ilçede uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Bodrum'da bayram trafiği başladı

Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

MUĞLA - Ramazan Bayramı'nı Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirmek isteyen tatilciler, ilçede uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kuyruğun kimi noktalarda 4 kilometreye yaklaştığı görüldü.

Ramazan Bayramı'ndan önceki son mesai gününde Bodrum'a gelen yerli turistler, ilçede trafik yoğunluğu oluşturdu. Bodrum'un Emin Anter Bulvarı, Kıbrıs Şehitler Caddesi ve Konacık Atatürk Bulvarı'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğu nedeniyle bazı noktalarda 4 kilometreye yaklaşan araç kuyruğunun olduğu, Konacık Atatürk Bulvarı, Yeni Hastane Kavşağı'nda başlayan araç kuyruğunun Konacık Kavşağı'na kadar yaklaştığı görüldü. Kimi sürücülerin ise kural ihlali yaparak emniyet şeridi ve kaldırımdan ilerledikleri gözlemlendi.

Bodrum'da yaşayan bazı vatandaşların ise tatillerini ilçe dışında geçirmek istemesi, gidiş istikametinde de araç yoğunluğu oluşturdu.

Sefer sayısı 2 katına çıktı

Bu arada, Milas-Bodrum Havalimanı'nda bayram trafiğini karşılamak üzere tüm hazırlıklar tamamlanırken sefer sayılarının 2 katına çıkarıldığı öğrenildi. 29 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında iç hatlarda günlük 24 olan sefer sayısının 50'ye çıkarıldığı kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Genel

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