BlockchainX İstanbul’da tarih ve teknoloji aynı sahnede buluşacak

İstanbul, teknoloji ve finans dünyasının önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. BlockchainX İstanbul, 16 Mayıs’ta şehrin tarihi simgelerinden Binbirdirek Sarnıcı’nda gerçekleştirilecek. Blokzincir, FinTech ve yapay zeka alanlarının önde gelen isimlerini buluşturacak etkinlikte, sektörün geleceğini şekillendiren gelişmeler ele alınacak.

1700 YILLIK TARİHİ MEKANDA GELECEK KONUŞULACAK

BlockchainX İstanbul, bu yıl İstanbul’un en dikkat çekici tarihi yapılarından biri olan Binbirdirek Sarnıcı’nda düzenlenecek. 4. yüzyılda inşa edilen ve Bizans döneminden günümüze ulaşan tarihi yapı, teknoloji dünyasının geleceğe yönelik vizyonuna ev sahipliği yapacak.

Etkinlik, tarihi atmosfer ile yenilikçi teknolojileri aynı noktada buluşturmasıyla dikkat çekiyor. Organizasyon yetkilileri, dünyanın çok az şehrinde 1700 yıllık bir sarnıçta blokzincir konferansı düzenlenebileceğini belirterek İstanbul’un bu anlamda benzersiz bir konuma sahip olduğuna vurgu yaptı.

BLOKZİNCİR, FİNTECH VE YAPAY ZEKA DÜNYASI AYNI ÇATIDA BULUŞACAK

Konferansta blokzincir, finans teknolojileri ve yapay zeka alanlarından 3 binden fazla katılımcının yer alması bekleniyor. Tek günlük yoğun program formatıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, sektör temsilcileri tam enerji ve odakla bilgi paylaşımında bulunacak.

BlockchainX İstanbul’da Mastercard, Circle, Solana, Bybit TR, Bitget, Gate TR, WhiteBIT TR, Stablex, CoinTR, Huawei Cloud, KPMG, Dünya Bankası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı gibi önemli kurum ve şirketlerden konuşmacılar sahne alacak. Ayrıca hukukçular, akademisyenler ve uluslararası sektör liderleri de etkinlikte yer alacak.

SEKTÖRÜN GELECEĞİNE YÖN VERECEK OTURUMLAR DÜZENLENECEK

Etkinlik kapsamında düzenlenecek oturumlarda blokzincir teknolojisinin geleceği, stablecoin altyapıları, yapay zeka destekli finansal sistemler ve yeni nesil dijital uygulamalar ele alınacak. Düzenleyici çerçevelerden küresel finans ekosistemine kadar birçok kritik başlık uzman isimler tarafından değerlendirilecek.

BlockchainX İstanbul’un; yatırımcılar, geliştiriciler, girişimciler, politika yapıcılar ve teknoloji üreticileri için önemli bir buluşma noktası olması hedefleniyor. Organizasyon, hızla büyüyen dijital ekonomi dünyasında yeni iş birliklerine ve fikir alışverişlerine de zemin hazırlayacak.

