Bir Ateşe Attın Beni şarkısını kim yazdı, şarkı sözleri kime ait? Bir Ateşe Attın Beni sözleri!

1980'lerde Arabesk müziğin popüler olduğu dönemde Kamuran Akkor, kendi tarzını ve yorumunu ortaya koyarak birçok hit şarkıya imza attı. Bir Ateşe Attın Beni şarkısını kim yazdı, şarkı sözleri kime ait? Bir Ateşe Attın Beni sözleri!

BİR ATEŞE ATTIN BENİ ŞARKISINI KİM YAZDI?

'Bir Ateşe Attın Beni' parçasının sözleri Kamuran Akkor tarafından yazılmıştır. 1986 yılında kısa sürede halk arasında yayılmış ve yoğun ilgi görmüştür.

BİR ATEŞE ATTIN BENİ ŞARKI SÖZLERİ

Diyorlar ki sen delisin, hiç bu kadar sevilir mi?

Değmeyecek biri için, gurur yere serilir mi?

Değmeyecek biri için, gurur yere serilir mi?

Bir ateşe attın beni, alev alev yaktın beni

Bir ateşe attın beni, alev alev yaktın beni

Değersiz mi benim aşkım, yalanlara kattın beni

Değersiz mi benim aşkım, yalanlara kattın beni

Dost üzülür, düşman güler, böyle derde gülünür mü?

Bilseydim hiç sever miydim aşkın sonu bilinir mi?

Umudumdun, dileğimdin, sen benim göz bebeğimdin

Seni kimler değiştirdi, yüreğinden attın beni

Seni kimler değiştirdi, yüreğinden attın beni

Bir ateşe attın beni, alev alev yaktın beni

Bir ateşe attın beni, alev alev yaktın beni

Değersiz mi benim aşkım, yalanlara kattın beni

Değersiz mi benim aşkım, yalanlara kattın beni

Dost üzülür, düşman güler, böyle derde gülünür mü?

Bilseydim hiç sever miydim aşkın sonu bilinir mi?