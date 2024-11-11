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BİM 12 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 12 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek?

BİM 12 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 12 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
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BİM, 12 Kasım aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Salı günü BİM mağazalarında hangi ürünlerin olacağı merak konusu oluyor. BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da birçok ürünü uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunacak.

BİM, 12 Kasım Salı günü için aktüel ürünler kataloğunu yayınlayarak müşterilerinin dikkatini çekti. Katalogda, gıda, temizlik ürünleri, kişisel bakım ve ev eşyaları gibi birçok farklı kategoride ürünler yer alacak. BİM'in uygun fiyat politikası, bu aktüel ürünlerin özellikle bütçe dostu alışveriş arayanlar için büyük bir avantaj sunmasını sağlıyor. BİM'in bu haftaki aktüel ürünleri arasında hangi fırsatlar olduğunu öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz. Peki, Bim'de hangi aktüel ürünler var? 12 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Detaylar haberimizde...

BİM 12 KASIM SALI HANGİ ÜRÜNLER VAR?

BİM 12 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 12 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek?

BİM 12 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 12 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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