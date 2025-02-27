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Beyhan Benardete kimdir? Beyhan Benardete kaç yaşında, nereli?

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Türkiye'nin tanınmış golfçülerinden Beyhan Benardete, spor ve iş dünyasında saygın bir isim olarak biliniyor. Peki, Beyhan Benardete kimdir, kaç yaşında ve nereli? Golf sporuna olan ilgisi ve başarılı kariyeriyle dikkat çeken Benardete, özellikle Türkiye'de kadın golfçüler arasında öncü isimlerden biri olmuştur.

Beyhan Benardete, iş insanı Adil Benardete ile evli olup, yıllardır golf sporuna büyük katkılar sağlamıştır. Katıldığı turnuvalarda önemli dereceler elde eden Benardete, Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen birçok etkinlikte adından söz ettirmiştir. Peki, Beyhan Benardete kimdir? Beyhan Benardete kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

BEYHAN BENARDETE KİMDİR?

Beyhan Benardete'nin golf kariyeri, Mustafa Koç'un teşvikiyle başlamış ve kısa sürede profesyonel seviyeye ulaşmıştır. Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Cumhuriyet Kupası'nda birincilik kazanarak, golf alanındaki yeteneğini kanıtlamıştır.

Benardete, 1990'lı yıllarda iş insanı Adil Benardete ile evlenmiş ve ailesiyle birlikte golf sporuna ilgisini sürdürmüştür. Oğlu Adilcan Benardete de annesi gibi golf tutkunu olup, çeşitli turnuvalara katılmıştır. Anne-oğul golf ikilisi, hem ulusal hem de uluslararası turnuvalarda başarılı sonuçlar elde etmiştir.

Özellikle İstanbul ve Bodrum'da golf sporunun gelişimine önemli katkılarda bulunan Benardete, Türkiye'de golf sporunun yaygınlaşması adına çalışmalar yapmıştır. Golf turnuvalarında birçok kez dereceye giren Beyhan Benardete, disiplinli çalışmaları ve golf sporuna olan tutkusu ile tanınmaktadır.

Beyhan Benardete kimdir? Beyhan Benardete kaç yaşında, nereli?

BEYHAN BENARDETE ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan iş insanı ve ünlü golf oyuncusu Beyhan Benardete, evinde ölü bulundu. Evde hareketsiz halde bulunan Benardete'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Bodrum Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemede, Benardete'nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Beyhan Benardete kimdir? Beyhan Benardete kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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