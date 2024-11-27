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Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı kim oldu?

Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı kim oldu?
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Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı kim oldu? Beşiktaş Kulübü'nün yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Yapılan genel kurul toplantısında alınan kararla yeni başkanın kim olduğu belli oldu. Beşiktaş taraftarları ve futbolseverler, yeni başkanın kim olduğunu merakla bekliyor.

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son maçta Göztepe'ye 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yolların ayrılmasının ardından başkan Hasan Arat istifa etti. Beşiktaşlı taraftarlar kimin başkan olacağını merak ediyor. Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı'nın kim olacağı araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı kim oldu?

BEŞİKTAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI KİM OLDU?

Hüseyin Yücel, Beşiktaş camiasıyla uzun yıllardır yakın ilişki içinde olan bir isimdir. Hasan Arat'ın istifasının ardından 27 Kasım 2024 tarihinde yapılan Beşiktaş Yönetim Kurulu toplantısında, geçici olarak Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı kim oldu?

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