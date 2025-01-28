Üye Girişi
Haberler
Halit Ergün'ün damadı kendini böyle savundu: İkaz butonlarına basamadım

Tutuklanan damadın ilk ifadesi: İkaz butonlarına basamadım
Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran otel yangını resti
Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

Meclis'te Öcalan'ın mesajını paylaştı
Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia

"Ağzından aktarıyorum" diyen Özel'den kabineyi karıştıracak iddia

Beşiktaş-Twente maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş-Twente maçı şifresiz mi?

Beşiktaş-Twente maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş-Twente maçı şifresiz mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş-Twente bugün karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında ağırladığı İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 9'a çıkaran siyah-beyazlılar, play-off umutlarını artırdı. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş-Twente maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş- Twente karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Hollanda'nın köklü ekiplerinden Twente ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, topladıkları 9 puanla ligde 28. sırada bulunuyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş-Twente maçı şifresiz mi? Beşiktaş-Twente maçı ne zaman sorularının yanıtları araştırıldı. Beşiktaş-Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

TWENTE-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Twente- Beşiktaş maçı, 30 Ocak Perşembe saat 23:00 başlayacak.

Beşiktaş-Twente maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş-Twente maçı şifresiz mi?

TWENTE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Twente ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, TRT Spor Yildiz kanallarından canlı maç izlenebilecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Konya'da korkunç olay! Ailesiyle kavga etti katliam yaptı
img

Fenerbahçe'ye hayırlı olsun
img

Gündem yaratan 'kaset' iddialarına böyle yanıt verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı
Dr. Ekrem Teymur: Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü

"Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü"
Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor

Duyduklarına isyan etti: Bu adam spermlerini saça saça geziyor
Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu

İmamoğlu'nun Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
Dubai çikolatasını tahtından etti

Dubai çikolatasını tahtından etti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.