Beşiktaş-Twente maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş-Twente maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş- Twente karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Hollanda'nın köklü ekiplerinden Twente ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, topladıkları 9 puanla ligde 28. sırada bulunuyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş-Twente maçı şifresiz mi? Beşiktaş-Twente maçı ne zaman sorularının yanıtları araştırıldı. Beşiktaş-Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

TWENTE-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Twente- Beşiktaş maçı, 30 Ocak Perşembe saat 23:00 başlayacak.

TWENTE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Twente ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, TRT Spor Yildiz kanallarından canlı maç izlenebilecek.