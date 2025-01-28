Beşiktaş-Twente maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş-Twente maçı şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş-Twente bugün karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında ağırladığı İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 9'a çıkaran siyah-beyazlılar, play-off umutlarını artırdı. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş-Twente maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş- Twente karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Hollanda'nın köklü ekiplerinden Twente ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, topladıkları 9 puanla ligde 28. sırada bulunuyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş-Twente maçı şifresiz mi? Beşiktaş-Twente maçı ne zaman sorularının yanıtları araştırıldı. Beşiktaş-Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…
TWENTE-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Twente- Beşiktaş maçı, 30 Ocak Perşembe saat 23:00 başlayacak.
TWENTE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Twente ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, TRT Spor Yildiz kanallarından canlı maç izlenebilecek.