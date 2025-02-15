Beşiktaş Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Trabzonspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş Trabzonspor maçı 2-1'lik Beşiktaş üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş Trabzonspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Beşiktaş Trabzonspor maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Trabzonspor maçı bu akşam saat 19.00 itibariyle başlayacak.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş Trabzonspor maçı İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.