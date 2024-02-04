BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR CANLI: Beşiktaş – Trabzonspor maçı nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın linki!

4 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Beşiktaş - Trabzonspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Beşiktaş - Trabzonspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, KASIMPAŞA – TRABZONSPOR CANLI: Beşiktaş – Trabzonspor maçı nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın linki!

BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR CANLI İZLE

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 04 Şubat Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Maç, İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir. Ayrıca, beIN Sports Tod TV de Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.

BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

45' Hakem ilk yarının sonuna 3 dakika ekledi.

45' Ceza sahası dışında Rashica'nın pasında topla buluşan Semih 25 metreden şansını denedi ve kalecinin soluna doğru sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

44' GOL Semih ile Beşiktaş öne geçti.

43' Umut sol kanattan topla birlikte çıkmak istedi ancak yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

42' Visca'nın ortasında ceza sahası dışından kafa vuruşunu yapan Baniya'nın şutu yandan auta çıktı.

41' Pozisyonunda sakatlanan Enis ve Zaynutdinov için sağlık görevlileri sahada.

33' Mehmet Can sağ kanatta hareketlenen Mendy'e uzun topu attı ancak Mendy yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

32' Trabzonspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

31' Gedson sol kanattan topla çıkmak istedi ama Mendy'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

30' Pasla kullanılan serbest vuruşta Ghezzal sağ kanattaki Svensson'u topla buluşturmak istedi ancak top doğrudan auta çıktı.

25' Trabzonspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

24' Ghezzal sağ kanattan topla birlikte geldi ancak Stefano Denswil araya girdi ve topu taca yolladı.

23' Bardhi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruş doğrudan auta çıktı.

22' Trezeguet sol kanattan topla birlikte gelmek istedi ancak Svensson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

18' Hava topu mücadelesinde Eren ve Ghezzal yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahada.

17' Ön alan baskısıyla topu kazanan Visca sağ kanattan hızlı geldi ve ortasını açtı ancak topla buluşan Trezeguet topu elle kontrol etti.

16' Cenk sol kanattan savunma arkasına sarkan Gedson'a pasını vermek istedi ancak top doğrudan auta çıktı.

10' Orta alanda topla buluşan Ghezzal sol kanattaki Cenk'e pasını vermek istedi ama Mehmet Can topu uzaklaştırdı.

9' Trabzonspor rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

8' Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda arka direğe açılan topa Baniya vuramadan Amartey topu kornere yolladı.

7' Bardhi sol kanattan savunma arkasına sarkan Trezeguet'e pasını verdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Trezeguet'in vuruşu savunmaya çarptı ve kornere çıktı.

5' İki takım da baskılı oynuyor...

3' Trezeguet sol kanattan geldi ve ortasını açtı ancak Enis'in kafa vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

1' Maç başladı...

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Semih, Cenk.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan.