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Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst Beşiktaş- Frankfurt maçı sonrası ne dedi?

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst Beşiktaş- Frankfurt maçı sonrası ne dedi?
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Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, Beşiktaş-Frankfurt maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maçın detayları ve Bronckhorst'un değerlendirmeleri merak konusu oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt ile oynadığı maç sonrası yaptığı açıklamalarda, takımın performansını ve maçın detaylarını değerlendirdi. Maçın zorluklarına dikkat çeken Bronckhorst, oyuncularının gösterdiği mücadeleci ruhu övdü. Peki, Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst Beşiktaş- Frankfurt maçı sonrası ne dedi? İşte detaylar...

VAN BRONCKHORST MAÇ SONRASI NE DEDİ?

EFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, iyi oynadıklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını söyledi.

Hollandalı teknik adam, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu maçı analiz etmek zorundayız. İyi bir Beşiktaş izledik. Bu maça kadar belki de en iyi oyunumuzu oynadık. Onlardan daha çok fırsat yarattık. Skor istediğimiz gibi olmadı." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 yenildikleri maça göre daha iyi bir performans sergilediklerini aktaran Van Bronckhorst, "Daha agresif ve tempolu oynadık. Bu şekilde devam etmeliyiz. Skor da almamız gerek. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Lig maçına hazırlanacağız. Milli aradan sonra da Olimpik Lyon maçını düşüneceğiz." diye konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst Beşiktaş- Frankfurt maçı sonrası ne dedi?

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst Beşiktaş- Frankfurt maçı sonrası ne dedi?

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst Beşiktaş- Frankfurt maçı sonrası ne dedi?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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