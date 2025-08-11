Beşiktaş St. Patrick's maçı şifresiz mi? Beşiktaş rövanş maçı!

Beşiktaş taraftarı, rövanş maçı öncesi hem takım kadrosunu hem de yayın bilgisini araştırıyor. En çok sorulan sorular ise "Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?" ve "Beşiktaş St. Patrick's maçı şifresiz mi?" oldu. İşte 14 Ağustos 2025'te oynanacak Beşiktaş – St. Patrick's mücadelesi hakkında tüm detaylar…

BEŞİKTAŞ ST. PATRICK'S MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş St. Patrick's rövanş maçı, 14 Ağustos'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ST. PATRICK'S MAÇI SAAT KAÇTA?

Rövanş maçı saat 21.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-ST. PATRICK'S MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - St. Patricks rövanş maçı S Sport Plus üzerinden şifreli olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ ST. PATRICK'S MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Maçın yayın hakları S Sport Plus platformuna ait. Bu nedenle karşılaşma şifreli olarak izlenebilecek. Ulusal kanallarda şifresiz yayın planlanmıyor.

S SPORT CANLI NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, S Sport'un dijital yayın platformudur. Bu platform üzerinden LaLiga, Serie A, NBA, EuroLeague, UFC gibi birçok spor organizasyonunu canlı ve HD kalitesinde izleyebilirsiniz.

S SPORT CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

S Sport canlı maç izlemek için S Sport kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından S Sport'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.