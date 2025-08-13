Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan dolu maçta Beşiktaş, İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic karşısında etkileyici bir performans sergiledi. Siyah-beyazlı ekip, sahadan 4-1 gibi net bir skorla galip ayrılarak tur için önemli bir avantaj yakaladı. Maç boyunca üstün oyunuyla dikkat çeken Beşiktaş, hem hücumda hem de savunmada kontrollü bir performans ortaya koydu. Beşiktaş - St. Patrick's ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Beşiktaş - St. Patrick's Maçı Ne Zaman? Beşiktaş'ın maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ - ST. PATRİCK'S RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki kritik rövanş mücadelesi 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21.00'de kendi sahası olan Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek. İlk maçta elde ettiği avantajla sahaya çıkacak olan siyah-beyazlı takım, taraftarlarının desteğiyle play-off turuna yükselme mücadelesi verecek. Bu karşılaşma, tur atlayacak takımı belirleyecek önemli bir dönüm noktası olacak. Beşiktaş, ev sahibi olmanın verdiği güçle rakibine karşı üstün bir performans sergilemeyi hedeflerken, taraftarlar da takımlarını coşkuyla destekleyerek zorlu eleme sürecinde kritik bir rol oynayacak. Karşılaşmanın sonucu, Avrupa arenasındaki yolculuklarının devamı için belirleyici olacak ve takımın sezon hedefleri açısından büyük önem taşıyor.

İLK MAÇTA BEŞİKTAŞ KAÇ FARK İLE KAZANDI?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Beşiktaş, İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i 4-1 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. Sahadaki üstün oyunuyla göz dolduran siyah-beyazlılar, tur atlama yolunda önemli bir adım attı.

BEŞİKTAŞ'TAN TUR İÇİN AVANTAJ

İlk maçta elde edilen farklı galibiyet, Beşiktaş'a tur aşamasında büyük bir avantaj kazandırdı. Siyah-beyazlı takım, sahada gösterdiği üstün performansla hem taraftarlarının hem de futbol otoritelerinin takdirini topladı. Şimdi gözler, 14 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak kritik rövanş mücadelesine çevrildi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in liderliğinde sahaya çıkacak olan Kartal, bu karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir sonraki tura yükselmeyi hedefliyor. Takımın disiplinli oyun anlayışı ve kararlı duruşu, İstanbul'daki zorlu mücadelede de galibiyet için en büyük umut olarak gösteriliyor. Taraftarlar, Tüpraş Stadyumu'nu doldurarak takımlarına güçlü bir destek vermeye hazırlanıyor. Bu önemli karşılaşma, Beşiktaş'ın Avrupa'daki iddiasını sürdürmesi açısından dönüm noktası olacak.