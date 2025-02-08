Beşiktaş Sivasspor maç özeti (VİDEO)! Beşiktaş Sivasspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Trendyol Süpe Ligdeki sıralamayı doğrudan etkileyebilecek karşılaşmalardan biri olarak öne çıkan Sivasspor - Beşiktaş maçı dikkatleri üzerine topladı. Peki, futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Sivasspor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, YouTube Sivasspor - Beşiktaş maç özeti ve detaylar…

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Sivasspor - Beşiktaş maçı futbol tutkunlarının heyecanla takip ettiği önemli karşılaşmalardan biri oldu. Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmandaSivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Sivasspor ile Beşiktaş maç sonucu

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMANDI?

8 Şubat 2025 Cumartesi günü oynanan kritik karşılaşma, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.00'da gerçekleşti.

Beşiktaş Sivasspor maçı

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANDI?

Saat 19.00 itibariyle ekranlara taşınan Sivasspor - Beşiktaş maçı aynı zamanda beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlandı.