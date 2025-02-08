Beşiktaş Sivasspor maç özeti (VİDEO)! Beşiktaş Sivasspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
8 Şubat 2025 Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlandı? Sivasspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Sivasspor - Beşiktaş maçı özet videosu!
Trendyol Süpe Ligdeki sıralamayı doğrudan etkileyebilecek karşılaşmalardan biri olarak öne çıkan Sivasspor - Beşiktaş maçı dikkatleri üzerine topladı. Peki, futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Sivasspor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, YouTube Sivasspor - Beşiktaş maç özeti ve detaylar…
BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Sivasspor - Beşiktaş maçı futbol tutkunlarının heyecanla takip ettiği önemli karşılaşmalardan biri oldu. Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmandaSivasspor'u 2-0 mağlup etti.
BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMANDI?
8 Şubat 2025 Cumartesi günü oynanan kritik karşılaşma, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.00'da gerçekleşti.
SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANDI?
Saat 19.00 itibariyle ekranlara taşınan Sivasspor - Beşiktaş maçı aynı zamanda beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlandı.