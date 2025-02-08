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Beşiktaş Sivasspor maç özeti (VİDEO)! Beşiktaş Sivasspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Beşiktaş Sivasspor maç özeti (VİDEO)! Beşiktaş Sivasspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
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8 Şubat 2025 Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlandı? Sivasspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Sivasspor - Beşiktaş maçı özet videosu!

Trendyol Süpe Ligdeki sıralamayı doğrudan etkileyebilecek karşılaşmalardan biri olarak öne çıkan Sivasspor - Beşiktaş maçı dikkatleri üzerine topladı. Peki, futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Sivasspor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, YouTube Sivasspor - Beşiktaş maç özeti ve detaylar…

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Sivasspor - Beşiktaş maçı futbol tutkunlarının heyecanla takip ettiği önemli karşılaşmalardan biri oldu. Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmandaSivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş Sivasspor maç özeti (VİDEO)! Beşiktaş Sivasspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?Sivasspor ile Beşiktaş maç sonucu

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMANDI?

8 Şubat 2025 Cumartesi günü oynanan kritik karşılaşma, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.00'da gerçekleşti.

Beşiktaş Sivasspor maç özeti (VİDEO)! Beşiktaş Sivasspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?Beşiktaş Sivasspor maçı

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANDI?

Saat 19.00 itibariyle ekranlara taşınan Sivasspor - Beşiktaş maçı aynı zamanda beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlandı.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

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