Beşiktaş muhtemel 11'ler! Twente Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak için kritik bir maça çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Twente karşısında galibiyet arayacak. Twente - Beşiktaş maçı şifresiz mi? sorusuna yanıt olarak, mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, Twente - Beşiktaş muhtemel 11'ler belli oldu mu? sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Beşiktaş'ın Twente karşısındaki muhtemel kadrosu ve maçın detayları…

TWENTE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Twente Stadı'nda oynanacak Twente - Beşiktaş maçı 30 Ocak 2025 Perşembe akşamı saat 23.00'te başlayacak müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Twente - Beşiktaş maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Masuaku, Bakhtiyor Zaynutdinov, Al-Musrati, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Fernandes, Immobile

TWENTE MUHTEMEL 11'LER

Twente : Unnerstall, Lagerbielke, Bart van Rooij, Salah-Eddine, Bruns, Rots, Steijn, Vlap, Sadilek, Ltaief, Ricky van Wolfswinkel