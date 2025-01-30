Beşiktaş muhtemel 11'ler! Twente Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor! Beşiktaş, 30 Ocak Perşembe günü Twente ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın sahaya hangi oyuncularla çıkacağı ve rakip takım Twente'nin muhtemel kadrosu futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak için kritik bir maça çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Twente karşısında galibiyet arayacak. Twente - Beşiktaş maçı şifresiz mi? sorusuna yanıt olarak, mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, Twente - Beşiktaş muhtemel 11'ler belli oldu mu? sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Beşiktaş'ın Twente karşısındaki muhtemel kadrosu ve maçın detayları…
TWENTE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Twente Stadı'nda oynanacak Twente - Beşiktaş maçı 30 Ocak 2025 Perşembe akşamı saat 23.00'te başlayacak müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Twente - Beşiktaş maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Masuaku, Bakhtiyor Zaynutdinov, Al-Musrati, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Fernandes, Immobile
TWENTE MUHTEMEL 11'LER
Twente : Unnerstall, Lagerbielke, Bart van Rooij, Salah-Eddine, Bruns, Rots, Steijn, Vlap, Sadilek, Ltaief, Ricky van Wolfswinkel