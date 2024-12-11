Beşiktaş'ın bu maçtaki muhtemel 11'i Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'ninstratejik tercihleriyle şekilleniyor. Özellikle Bodo/Glimt karşısında hangi oyuncuların sahada olacağı, taraftarların heyecanla takip ettiği konular arasında. Siyah-beyazlılar, ligde ve Avrupa'da inişli çıkışlı bir performans sergilese de bu maçta galibiyet hedefliyor. Peki, Norveç'teki bu kritik mücadelede kimler ilk 11'de yer alacak? İşte, Beşiktaş muhtemel 11'i! Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler...

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'nin Bodo/Glimt maçı kamp kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Al Musrati, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Rafa Silva, Fahri Kerem Ay, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap.???????

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ

Mert Günok, Onur Bulut, Bahtiyar Zaynutdinov, Tayyip Talha, Svensson, Musrati, Salih, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Semih.