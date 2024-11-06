Malmö, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bugün Beşiktaş'a konuk olacak. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Malmö'yü konuk etmeye hazırlanıyor ve bu heyecan dolu karşılaşma futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Beşiktaş, grup aşamasında kritik bir galibiyet almak isterken Malmö de bu zorlu deplasmandan puanla dönmek amacında olacak. Birçok kişi Beşiktaş- Malmö maçının detaylarını merak ediyor. Peki, Beşiktaş- Malmö maçı ne zaman? Beşiktaş- Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ- MALMO NE ZAMAN?

Tüpraş Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski yönetecek.

BEŞİKTAŞ- MALMO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

MALMÖ TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMASI

İsveç temsilcisinin teknik direktörü Rydström ile oyuncusu Isaac Kiese Thelin, Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın çok güçlü bir takım olduğunun altını çizen Henrik Rydström, "Önemli oyuncuları var. Maçın favorisi Beşiktaş. Çok kaliteli bir teknik direktöre sahipler. Takımı çok iyi yönetiyor. Kadroyu çok iyi kullanıyor. Ancak biz de tecrübeli isimlere sahibiz. Beşiktaş'ı sıkıntıya sokabilecek futbolcularımız var. İyi savunma yapmalıyız. Toplu oyunu ikinci bölgede iyi uygulamalıyız. Yakaladığımız ivmeyle Beşiktaş'a zorlu zamanlar yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.