Beşiktaş Malmö maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Malmö golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Beşiktaş Malmö kaç kaç? Beşiktaş Malmö kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Beşiktaş Malmö canlı maç anlatımı ve Beşiktaş Malmö kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş Malmö maçı 2-1'lik Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 6'ya yükseltti.

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI CANLI YAYIN

Beşiktaş Malmö maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Malmö maçı saat 18.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Malmö maçı bu akşam saat 18.30'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Malmö maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş Malmö maçı İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.