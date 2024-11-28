Üye Girişi
Haberler
Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı

Sahte dolar, gerçeğinden nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı

 Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı

Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı

 Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

Yanı başımızda patlak veren savaşta son durumu en iyi anlatan görüntü
Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı şifresiz mi? (UEFA Avrupa Ligi)

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı şifresiz mi? (UEFA Avrupa Ligi)
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş'ın sonraki maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Taraftarlar, takımlarının maçını izleyebilmek için hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv şifresiz mi? İşte detaylar!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik grup aşaması maçında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar için büyük önem taşıyan bu mücadele, grup sıralamasında avantaj sağlamak açısından hayati bir rol oynuyor. Beşiktaş taraftarları ve futbolseverler, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve maçın şifresiz izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor. Peki, Beşiktaş maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı, 28 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv şifresiz mi?

TRT SPOR ŞİFRESİZ Mİ?

TRT Spor, Türkiye'nin ilk ve tek kamu spor kanalı olarak yayın yapmaktadır ve genellikle şifresiz olarak izlenebilmektedir. Ancak, uluslararası spor organizasyonları sırasında yayın hakları gereği bazı maçlar veya programlar şifrelenebilir. Örneğin, UEFA'nın "uluslararası yayın hakları sınırlılık politikası" nedeniyle, EURO 2024 maçları sırasında TRT 1 ve TRT Spor'un mevcut frekansları şifrelenmiştir.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 ve TRT Spor'un güncel frekans bilgileri şu şekildedir:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Konuşulanla söylediği rakam arasında dağlar kadar fark var
img

Toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı
img

Futbolcusu olduğu takıma hoca olarak dönüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

IPTV çöktü mü, kapandı mı? TRT Spor canlı izle! BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki TRT 1 canlı maç izle! AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Erhan Afyoncu kimdir? MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu hayatı ve biyografisi! BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Kasım Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? TRT Spor yayın akışı 28 Kasım Perşembe! TRT Spor bugün hangi maçlar var? TRT 1 yayın akışı 28 Kasım Perşembe! TRT 1 bugün hangi maçlar var? 29 Kasım Cuma okullar tatil mi? SON DAKİKA! Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 29 Kasım Cuma Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)? Kayseri okullar tatil mi? SON DAKİKA 29 Kasım Cuma Kayseri'de okul yok mu (Kayseri Valiliği Açıklaması)? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 28-29 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.