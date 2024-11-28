Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı şifresiz mi? (UEFA Avrupa Ligi)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik grup aşaması maçında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar için büyük önem taşıyan bu mücadele, grup sıralamasında avantaj sağlamak açısından hayati bir rol oynuyor. Beşiktaş taraftarları ve futbolseverler, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve maçın şifresiz izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor. Peki, Beşiktaş maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı, 28 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

TRT SPOR ŞİFRESİZ Mİ?

TRT Spor, Türkiye'nin ilk ve tek kamu spor kanalı olarak yayın yapmaktadır ve genellikle şifresiz olarak izlenebilmektedir. Ancak, uluslararası spor organizasyonları sırasında yayın hakları gereği bazı maçlar veya programlar şifrelenebilir. Örneğin, UEFA'nın "uluslararası yayın hakları sınırlılık politikası" nedeniyle, EURO 2024 maçları sırasında TRT 1 ve TRT Spor'un mevcut frekansları şifrelenmiştir.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 ve TRT Spor'un güncel frekans bilgileri şu şekildedir:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4