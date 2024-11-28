Beşiktaş Maccabi Tel Aviv 11'i! Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maç kadrosu ilk 11! Beşiktaş bu akşam Maccabi Tel Aviv ile UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak. Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Beşiktaş Maccabi Tel Aviv ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maç kadrosu ilk 11!

BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV İLK 11

Beşiktaş Maccabi Tel Aviv ilk 11'leri belli oldu:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.

Maccabi Tel Aviv: Mishpati; Lemkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel; Van Overeem, Kanichowsky, Peretz; Weslley Patati, Davida, Turgeman

Beşiktaş'ta Ernest Muçi yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavisi devam eden Muçi, yarın oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV YEDEKLER

Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı yedekleri belli oldu:

Ersin, Onur, Talha, Al Musrati, Salih, Bakhtiyor, Emirhan, Onana, Ndour, Can, Emrecan, Mustafa

BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçını TRT 1'in yanı sıra tabii Spor'dan da izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı saat 20.45'te başlayacak.