Beşiktaş maç bileti ne kadar? Transfer sezonuna damga vuran Beşiktaş'ın evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın biletleri sporseverler tarafından araştırılmakta. Peki, Beşiktaş maç bileti ne kadar? Beşiktaş maç bileti ne zaman, saat kaçta çıkacak? Beşiktaş bilet devri nasıl yapılır?

Transfer dönemine Weghorst, Dele Alli, Redmond gibi isimleri takıma kazandıran Beşiktaş'ın evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisine taraftarın ilgisi çok büyük. Birçok Beşiktaşlı futbolsever internetten Fenerbahçe derbi biletleri ile ilgili araştırma yapmakta. Konuya ilişkin internette en çok merak edilen sorular ise Beşiktaş maç bileti ne kadar? Beşiktaş maç bileti ne zaman, saat kaçta çıkacak? Beşiktaş bilet devri nasıl yapılır? oldu. Beşiktaş biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet devri ve bilet satın almak için detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ DERBİ BİLETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan 8. Hafta mücadelesi biletleri 29 Eylül Perşembe günü saat 14:00'de passo.com.tr adresinden satışa sunulmuştur.

BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETİ NE KADAR?

Beşiktaş, Fenerbahçe biletleri fiyatları;

Maç biletleri henüz satışa çıkmadığı için bilet fiyatları şu an bilinmiyor.

BEŞİKTAŞ BİLET DEVRİ NASIL YAPILIR?

• www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na "Üye girişi" yapın.

• Profilinizi görüntüleyin ve "Biletlerim" sekmesini açın.

• Transfer etmek istediğiniz maçın karşısındaki "TC Kimlik No" kutucuğuna maç biletinizi transfer edeceğiniz kişinin TC Kimlik numarasını "yazın ve "Tanımla" butonuna basın.

• "Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız bilet o kişiye transfer edilmiş demektir.

• Transfer işleminin başarılı olması için transfer edilecek kişinin geçerli bir Passolig Kartının olması, aynı ya da izin verilen kart türüne sahip olması ve transferi yapılacak maçın biletine sahip olmaması gerekmektedir.

• Kombinenizi transfer etmek için:

• www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na"Üye girişi" yapın.

• Profilinizi görüntüleyin ve "Kombinelerim" sekmesine tıklayın.

• "Kombine Transferi" sekmesine tıklayın.

• Kombinenizi ve transfer etmek istediğiniz maçı seçin.

• Transfer edilecek kişinin TC Kimlik numarasını "TC Kimlik No" kutucuğuna yazın ve "Tanımla" butonunu tıklayın.

• "Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız ilgili maça ait hakkınız o kişiye transfer edilmiş demektir.