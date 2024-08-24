Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçının biletleri satışa çıktı mı? BJK maç biletleri ne kadar?
Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş ile Lugano arasında oynanacak olan rövanş maçının tarihi ve bilet satış bilgileri merak konusu oldu. Beşiktaş taraftarları, maçın ne zaman yapılacağı ve biletlerin ne zaman satışa çıkacağını araştırıyor.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek. Beşiktaş - Lugano rövanş maçının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçının biletleri satışa çıktı mı? Detaylar haberimizde...
BEŞİKTAŞ- LUGANO RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano ile yapacağı maçı Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek.
BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA?
UEFA'nın açıklamasına göre Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.
BJK MAÇ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
İnternet sitesinde yapılan duyuruya göre karşılaşmanın fiyatları şöyle:
Loca 162: 22.000 TL
Loca 152: 19.000 TL
VIP 100: 16.000 TL
VIP 101-126: 14.000 TL
Doğu Alt 115-116 Blok: 4.750 TL
Batı Alt 102-125 Blok: 4.750 TL
Doğu Alt 114-117 Blok: 4.250 TL
Batı Alt 103-124 Blok: 3.750 TL
Doğu Alt 113-118 Blok: 3.750 TL
Batı Üst 430-401 Blok: 3.500 TL
Batı Üst 429-402 Blok: 3.000 TL
Batı Üst 428-403 Blok: 2.600 TL
Doğu Üst Tüm Bloklar: 2.100 TL
Güney Alt Tüm Bloklar: 975 TL
Güney Üst Tüm Bloklar: 950 TL
Kuzey Alt Tüm Bloklar: 950 TL
Kuzey Üst Tüm Bloklar: 900 TL
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