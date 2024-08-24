Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçının biletleri satışa çıktı mı? BJK maç biletleri ne kadar?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek. Beşiktaş - Lugano rövanş maçının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçının biletleri satışa çıktı mı? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ- LUGANO RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano ile yapacağı maçı Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek.

BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA'nın açıklamasına göre Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.

BJK MAÇ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

İnternet sitesinde yapılan duyuruya göre karşılaşmanın fiyatları şöyle:

Loca 162: 22.000 TL

Loca 152: 19.000 TL

VIP 100: 16.000 TL

VIP 101-126: 14.000 TL

Doğu Alt 115-116 Blok: 4.750 TL

Batı Alt 102-125 Blok: 4.750 TL

Doğu Alt 114-117 Blok: 4.250 TL

Batı Alt 103-124 Blok: 3.750 TL

Doğu Alt 113-118 Blok: 3.750 TL

Batı Üst 430-401 Blok: 3.500 TL

Batı Üst 429-402 Blok: 3.000 TL

Batı Üst 428-403 Blok: 2.600 TL

Doğu Üst Tüm Bloklar: 2.100 TL

Güney Alt Tüm Bloklar: 975 TL

Güney Üst Tüm Bloklar: 950 TL

Kuzey Alt Tüm Bloklar: 950 TL

Kuzey Üst Tüm Bloklar: 900 TL