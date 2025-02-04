Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Kırklarelispor maçı hangi kanalda?
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası kapsamında Kırklarelispor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…
Beşiktaş - Kırklarelispor maçı, 4 Şubat Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Siyah-beyazlı ekibin ev sahipliğinde oynanacak mücadele, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. Futbolseverler, Beşiktaş Kırklarelispor maçının saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Peki, Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Kırklarelispor maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 4 Şubat Salı günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş'ın muhtemel 11'inde şu oyuncuların yer alması bekleniyor:
- Ersin
- Svensson
- Felix
- Emirhan
- Masuaku
- Muçi
- Gedson
- Semih
- Rashica
- Immobile
- Mustafa
Kırklarelispor'un muhtemel 11'i ise şu şekilde:
- Mızhat
- Oğuz
- Burak
- Muammer
- Hüseyin
- Erdem
- Muhammet
- Okan
- Semih
- Taşkın
Siyah-beyazlı ekip, kupadaki ilk maçında deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek grupta 3 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kırklarelispor ise ilk maçında Süper Lig ekibi Bodrum FK ile 4-4 berabere kalarak 1 puanla dördüncü sırada bulunuyor.
Beşiktaş ile Kırklarelispor, tarihlerinde ilk kez resmi bir maçta karşılaşacak. Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle bu maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi'nin yanı sıra tedavisi süren Bakhtiyor Zaynutdinov'un bu maçta forma giymesi beklenmiyor.