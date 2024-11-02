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Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti! Beşiktaş'ın puanı kaç, ligde kaçıncı sırada?

Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti! Beşiktaş'ın puanı kaç, ligde kaçıncı sırada?
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Beşiktaş ve Kasımpaşa arasındaki heyecan dolu maçın sonucu ve detayları merak ediliyor. Maçın sonucu, önemli anları ve takımların performansları hakkında detaylı bilgi için haberimizi okuyabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Futbol severler, bu önemli karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Beşiktaş- Kasımpaşa maçının kaç kaç bittiği araştırılıyor. Peki, Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti!

BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 3-1 yenildi.

Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti!

IMMOBİLE SAKATLANDI

Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ciro Immobile sakatlandı. Ağrı hisseden İtalyan golcü, ikinci yarısına çıkmadı. Tecrübeli forvet, ikinci 45 dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı.

BEŞİKTAŞ'IN PUANI KAÇ?

Galatasaray'ın ardından Kasımpaşa'ya da yenilen Beşiktaş 20 puanda kaldı.

Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti! Beşiktaş'ın puanı kaç, ligde kaçıncı sırada?

BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

30. dakikada orta sahada Ndour'un kaptırdığı top sonrası Hajradinovic'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

34. dakikada sağ taraftan gelen pası uzaklaştırmaya çalışan Emirhan Topçu'nun müdahale ettiği topu ceza sahası dışında kontrol eden Hajradinovic'in şutunda, pozisyon autla sonuçlandı.

41. dakikada orta sahanın solunda meşin yuvarlakla buluşarak çaprazdan ceza sahasına yönelen Immobile, ceza sahasına girip Sadık Çiftpınar'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, kaleci topu kornere çeldi.

45+3. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Masuaku'nun soldan yaptığı ortada arka direkte Muçi topu filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağ kanatta son çizgiye yakın noktada Fall'ın yerden pasında Ndour'dan önce topu kontrol eden Winck, etrafında döndükten sonra ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleyi düşündü. Bu oyuncunun çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

70. dakikada konuk takım öne geçti. Masuaku'nun hatası sonucunda topun sahibi olan Fall, sağ kanatta son çizgi yakınında ortasını yaptı. Onur Bulut'un kafayla dokunamadığı top, ceza sahası içinde Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Aytaç'ın yaptığı vuruşta Uduokhai'ye çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

88. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Lacivert-beyazlı takım, ani geliştirdiği atakta topu hızla rakip yarı sahaya taşıdı. Winck'in sağdan ortasında Fall, ceza sahasında bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3

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