Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 7 Mart Beşiktaş - Başakşehir maçı hakemi kim?

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. 3 puan almak isteyen takımlar kıyasıya mücadele ediyor. Bu haftanın önemli maçları arasında yer alan maçlardan birisi de Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı oldu. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 7 Mart Pazartesi Beşiktaş - Başakşehir maçı hakemi kim? Detaylar yazımızda...

BEŞİKTAŞ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 7 Mart Pazartesi 2022 günü yani yarın saat 20:00'da başlayacaktır.

BEŞİKTAŞ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK?

Beşiktaş - Başakşehir maçını Beinsports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMLERİ KİMDİR?

ERKAN ÖZDAMAR(Hakem)

SÜLEYMAN ÖZAY(1. Yardımcı Hakem)

BAHTİYAR BİRİNCİ(2. Yardımcı Hakem)

MELİS ÖZÇİĞDEM(Dördüncü Hakem)

EROL ERSOY(Gözlemci)

BÜLENT BAYAZIT(Temsilci)

MUSTAFA SİNAN BOZ(Temsilci)

ERHAN ASLAN(Temsilci)

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