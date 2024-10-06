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Beşiktaş ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i açıklandı mı? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i açıklandı mı? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu mu sorusu sporseverler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Selçuk İnan yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, 5 maçtır süren galibiyet hasretine son vermek için zorlu rakibi karşısında sahaya çıkacak. Peki, Beşiktaş muhtemel ilk 11! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i belli oldu mu?

Beşiktaş- Gaziantep Fk maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş ilk 11! Beşiktaş- Gaziantep Fk maçının ilk 11'i belli oldu mu? soruları araştırılıyor. Beşiktaş ilk 11! Beşiktaş- Gaziantep Fk maçının ilk 11'i belli oldu mu? Beşiktaş- Gaziantep Fk maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK 11'LER AÇIKLANDI

Gaziantep Fk : Dioudis, Emre Taşdemir, Saborit, Viana, Ertuğrul, Ndiaye, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Sorescu, Okereke.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Ndour, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Immobile.

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, bugün Beşiktaş'ı ağırlıyor. Saat 19.00'da Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i açıklandı mı? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve İbrahim Bozbey üstlenecek, 4. hakem olarak Yiğit Arslan görev yapacak. VAR sistemi başında Sarper Barış Saka yer alırken, AVAR'da Mustafa Savranlar bulunacak.

Beşiktaş ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i açıklandı mı? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de oynadığı 6 maçta yalnızca 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Gaziantep FK, 4 puanla alt sıralarda yer alıyor. Kırmızı-siyahlı ekip bu süreçte 6 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. Takımda sakatlıkları devam eden Eren Erdoğan ve Bitok, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Tedavileri tamamlanan ve antrenmanlara başlayan Daubin ile Mustafa Eskihellaç'ın durumu ise maç günü kesinleşecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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