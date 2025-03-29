Beşiktaş-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11'ler..

Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun cevabı belli oldu. Derbi, 29 Mart Cumartesi akşamı saat 20:30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu kritik mücadeleyi ekran başında takip edebilecek. Zorlu karşılaşma öncesinde "Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11'ler nasıl olacak?" sorusu da büyük ilgi görüyor. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11'ler...

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

29 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak olan Beşiktaş Galatasaray derbisi, hem şampiyonluk yarışını hem de Avrupa kupalarına katılım mücadelesini doğrudan etkileyecek.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve milyonlarca kişi tarafından canlı olarak izlenecek. Yayıncı kuruluş ise beIN Sports 1 olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11'ler ise teknik direktörlerin tercihleri doğrultusunda şekilleniyor. Beşiktaş'ta Mert Günok kalede yer alırken, savunma hattında Svensson, Paulista, Emirhan Topçu ve Masuaku'nun görev alması bekleniyor. Orta sahada Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva ve Joao Mario gibi yıldız isimler yer alacak. İleri uçta ise Ciro Immobile görev alacak.

Galatasaray cephesinde ise kaleyi tecrübeli eldiven Fernando Muslera koruyacak. Savunmada Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı yer alacak. Orta sahada Torreira ve Gabriel Sara gibi dinamik isimler bulunuyor. Hücum hattında ise Yunus Akgün, Alvaro Morata, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen gibi gol yollarında etkili oyuncular sahada olacak.