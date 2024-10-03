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Beşiktaş Frankfurt maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Frankfurt golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Beşiktaş Frankfurt maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Frankfurt golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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BEŞİKTAŞ FRANKFURT MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş Frankfurt maçı 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor.

Beşiktaş Frankfurt maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Frankfurt golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

BEŞİKTAŞ FRANKFURT MAÇI CANLI YAYIN

Beşiktaş Frankfurt maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Frankfurt maçı saat 22.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Frankfurt maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Frankfurt maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ FRANKFURT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş Frankfurt maçı İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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