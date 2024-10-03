Beşiktaş Frankfurt maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Frankfurt geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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BEŞİKTAŞ FRANKFURT MAÇ ÖZETİ

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BEŞİKTAŞ FRANKFURT ÖZET

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BEŞİKTAŞ FRANKFURT ÖZET VİDEOSU

BEŞİKTAŞ FRANKFURT MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş Frankfurt maçı 2-0'lık Frankfurt üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

BEŞİKTAŞ FRANKFURT MAÇI NE ZAMANDI?

Beşiktaş Frankfurt maçı 3 Ekim 2024 günü oynandı.

BEŞİKTAŞ FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Beşiktaş Frankfurt maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.