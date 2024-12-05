BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar?

Süper Lig'in heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi için bilet satışları başladı. Taraftarlar, bu büyük maçta yerlerini alabilmek için bilet fiyatlarını ve satış noktalarını araştırmaya başladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan bu kritik karşılaşma, ligdeki dengeleri etkileyebilecek öneme sahip. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maç bileti nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 7 Aralık 2024 Cumartesi günü 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Loca 172: 30.000 TL

Loca 162: 30.000 TL

VIP 100: 22.000 TL

VIP 101-126: 19.000 TL

Doğu Alt 115-116 Blok: 4.450 TL

Batı Alt 102-125 Blok: 4.450 TL

Doğu Alt 114-117 Blok: 3.950 TL

Batı Alt 103-124 Blok: 3.500 TL

Doğu Alt 113-118 Blok: 3.500 TL

Batı Üst 430-401 Blok: 3.250 TL

Batı Üst 429-402 Blok: 2.800 TL

Batı Üst 428-403 Blok: 2.400 TL

Doğu Üst Tüm Bloklar: 1.950 TL

Güney Alt Tüm Bloklar: 950 TL

Güney Üst Tüm Bloklar: 900 TL

Kuzey Alt Tüm Bloklar: 900 TL

Kuzey Üst Tüm Bloklar: 850 TL

MAÇ BİLETİ NASIL ALINIR?

Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları için bilet almak isteyen taraftarların PassoLig kartına sahip olması gerekmektedir. Biletler, PassoMobil uygulaması veya Passo.com.tr üzerinden satın alınabilir.