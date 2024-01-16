Beşiktaş - Eyüpspor maç özeti! (VİDEO) Beşiktaş - Eyüpspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ

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BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI ÖZETİ İZLE

Beşiktaş - Eyüpspor maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş - Eyüpspor maçı 4-0'lık Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMANDI?

Beşiktaş - Eyüpspor maçı 16 Ocak 2024 günü oynandı.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Beşiktaş - Eyüpspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.