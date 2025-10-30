Haberler

Beşiktaş Dikilitaş Projesi nedir, ne kadar gelir gelecek?

Beşiktaş Dikilitaş Projesi nedir, ne kadar gelir gelecek?
Güncelleme:
Beşiktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yaptığı yeni anlaşma sayesinde Dikilitaş Projesi'ni genişletti. Projeye eklenen 4 dönümlük yeni alanla birlikte toplam büyüklük 20 dönüme ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, bu dev proje kapsamında yaklaşık 200 milyon Euro civarında gelir elde etmeyi planlıyor.

Kara Kartal'ın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'yle vardığı mutabakat, Dikilitaş'taki projeye önemli bir katkı sağladı. Yeni alanın dahil edilmesiyle projenin kapsamı büyürken, Beşiktaş yönetimi bu yatırımın kulübe ciddi bir ekonomik kazanç sağlayacağına inanıyor. Kulübün hedefi, bu projeden 200 milyon Euro civarında bir gelir elde etmek.

PROJE ALANI GENİŞLEDİ

Beşiktaş, mevcut 16 bin metrekarelik arazisine ek olarak 4 dönümlük yeni bir alanı da projeye dahil etti. Böylece kulübün Dikilitaş'taki proje sahası toplamda 20 dönüme ulaştı.

SERDAL ADALI'DAN YOĞUN MESAİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, bu sürecin tamamlanması için Ankara ve İstanbul arasında sık sık temaslarda bulunduğu ve anlaşmanın sonuçlanması adına büyük çaba harcadığı öğrenildi.

EMLAK KONUT İLE DEV İŞ BİRLİĞİ

Siyah-beyazlı kulüp, Emlak Konut ortaklığında yürütülen proje için ihalenin kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurulmasını planlıyor. Beşiktaş, bu inşaat projesinden yaklaşık 200 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE'DE BİR İLK: BEŞİKTAŞ'TAN ÖĞRENCİ YURDU

Anlaşmanın en dikkat çeken maddelerinden biri, Şişli'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait yaklaşık 16 bin metrekarelik arazi üzerine Beşiktaş tarafından bir öğrenci yurdu yapılmasını içeriyor. Bu adımla Beşiktaş, Türkiye'de bir spor kulübü tarafından inşa edilen ilk yurdu hayata geçirecek.

200 MİLYON EUROLUK GELİR BEKLENTİSİ

Projenin ihale sürecinin ardından ofislerin kurulması ve gayrimenkul satışlarının başlaması bekleniyor. Beşiktaş yönetimi, tamamlandığında bu projeden yaklaşık 200 milyon Euro'luk nakit akışı elde etmeyi öngörüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
title
